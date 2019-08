Cadono calcinacci dalla sopraelevata, intervento in corso dei Vigili del Fuoco. Disagi per il traffico

Genova. Alcuni calcinacci sono caduti questa mattina dalla struttura in cemento della sopraelevata all’altezza della rotonda che connette via Milano con via Cantore.

Al momento è in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco, che stanno operando in loco con due squadre per mettere in sicurezza la strada e fare le dovute verifiche alla struttura, il cui traffico non è stato sospeso.

Si registra qualche disagio per il traffico urbano tra le vie confluenti la rotonda in questione, la situazione dovrebbe rientrare nelle prossime ore.