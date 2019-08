Cadavere coperto da un lenzuolo in pieno centro storico, 60enne ucciso da un malore

Genova. Soccorsi e carabinieri nella zona di via San Luca dove un uomo di circa 60 anni è morto per strada. E’ successo in vico del Serriglio, che collega via San Luca da Caricamento intorno alle 10e30.

Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un malore. Lo stesso uomo era appena entrato in un negozio per elemosinare dei soldi per tornare a casa con un taxi, almeno questo aveva detto.

I carabinieri sono rimasti in zona per indagare e capire se nel decesso non potesse esserci di mezzo qualche vicenda legata alla droga. Il cadavere, coperto da un lenzuolo bianco, è stato notato da molti passanti.