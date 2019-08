By pass di via Porro, sarà realizzato anche un passaggio protetto pedonale

Genova. Si svolgeranno la prossima settimana i sopralluoghi tecnici per ideare un impianto di illuminazione, probabilmente aereo, che possa rendere più sicuro il passaggio pedonale protetto da jersey che sarà realizzato in via Porro, lungo il by pass per aggirare le macerie della pila 10 di ponte Morandi.

Lo ha comunicato la direzione mobilità del Comune di Genova a Fabrizio Maranini, uno dei consiglieri municipale del Centro Ovest che si è occupato della vicenda, sollecitato dai cittadini che chiedevano di poter passare attraverso la nuova strada anche a piedi.

Fino a oggi infatti il by pass è aperto solo a mezzi pubblici e privati. Inizialmente sembrava che il passaggio pedonale non sarebbe stato realizzato, essendo la strada una soluzione solo temporanea in attesa che riapra via Fillak, ma negli uffici del Matitone l’idea deve essere mutata in questi primi giorni di sperimentazione.