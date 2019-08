Busalla, inizia la ventiseiesima stagione in Eccellenza

Genova. Il Busalla giocherà, per il ventiseiesimo anno, nel campionato di Eccellenza.

Alla guida tecnica è stato confermato, per l’ottava stagione consecutiva, mister Gianfranco Cannistrà, uno dei migliori tecnici dell’intero panorama calcistico ligure.

Il direttore generale Aldo Mignacco, vero deus ex machina della società, ha confermato, a partitre da Niccolò Monti, lo zoccolo duro della squadra, comprendente i vari Compagnone, Ottoboni, Cotellessa ed Iraci.

Sono arrivati Matteo Rossi, (ex Rapallo, Bogliasco e Genova Calcio), Andrea Boggiano (ex Lavagnese, Rapallo e Voltrese), Matteo Termini, difensore con il vizio del goal (sei reti nella scorsa stagione).

Sono arrivati i giovani Luca Minutoli (ex Molassana, Goliardica) e Filippo Tecchiati (ex Vado), Pietro Cestino (ex Molassana) e Marco Cannone, busallese d0c, arrivato in prestito dall’Entella Chiavari.

Hanno invece lasciato il Busalla, giocatori come Boccardo, Zanovello, Altamore, Lobascio e Sardu.

La preparazione pre campionato si svolgerà sul sintetico del “Valerio Grondona” di Pontedecimo.

Il Busalla, in attesa di esordire in Coppa Italia, giocherà alcune amichevoli con Arquatese (21 agosto) e Celle Ligure (28 agosto).

I convocati

Portieri: Bertone, Carlucci, Canziani, Costa

Difensori: Cannone, Cestino, Iraci, F.Molini, Monti, Oliva, Piccardo, Piemontese, Termini, Tecchiati

Centrocampisti: Compagnone, Cotellessa, Garrè, Guzzi, Markusci, M.Molini, Ottoboni, Savio, Siani, Traverso

Attaccanti: Boggiano, Mignacco, Minutoli, Nelli, Repetto, Riva, Rossi