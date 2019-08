Busalla, Gianfranco Cannistrà: “Soddisfatto per l’esordio dei giovani Traverso (2003) e Cannone (2002)”

Genova, Il Busalla perde (3-2) in casa del Molassana, ma mister Cannistrà, andando oltre il risultato, mette in risalto la prova della sua squadra e l’esordio dei giovani Traverso (classe 2003) e Cannone (classe 2002).

“Nel primo tempo abbiamo accusato la mole di lavoro svolto in settimana, eravamo un po’ imballati, mentre nel seconda frazione di gioco siamo andati meglio anche a livello di costruzione, creando parecchie palle goal, non concretizzate – afferma il mister -. Queste partite di Coppa sono gare che ci devono portare pronti al campionato, sto facendo esperimenti anche in chiave futura e sono contento della prova dei due giovani Traverso e Cannone, giocatori di ottima prospettiva”.