Bollino nero in autostrada e 7000 auto agli imbarchi, pronto piano speciale per gestire la viabilità

Genova. Nella giornata di domani a Genova è atteso l’arrivo di 7000 auto dirette al terminal traghetti, un flusso straordinario che, sommato al normale traffico turistico e alle problematiche viarie legate ai cantieri su ponte Morandi ha portato gli enti locali a mettere a punto un piano speciale.

Nel pomeriggio durante una riunione operativa tra Comune di Genova, Autorità portuale, Capitaneria, polizia stradale e polizia locale saranno stabilite le misure per velocizzare l’ingresso in porto e limitare il più possibile gli ingorghi in uscita dai caselli di Genova Ovest e Genova Pegli e sulla “strada a mare”. Il piano speciale, ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci, si basa sull’impiego di più personale ai controlli e nei punti di smistamento.

“Non possiamo aprire una nuova strada – afferma – ma saranno posizionate più persone ai controlli di biglietti, dei documenti e ai controlli per i passeggeri extra Shengen, tutte queste operazioni dovranno avvenire in parallelo non in modo consequenziale, inoltre bisogna smistare prima dell’ingresso ai varchi chi ha già il biglietto e chi no altrimenti si crea un caos”.

Gli stessi soggetti si sono già incontrati questa mattina per definire le azioni da attuare anche in futuro. “In vista dei prossimi mesi, degli extra flussi nei giorni di Natale e di Pasqua e per la prossima estate – continua Bucci – Genova vuole porsi come stazione principale per il raggiungimento dei traghetti, non possiamo perdere questa possibilità di business perché ci sono troppe code, trovare la soluzione fa parte dei doveri dell’amministrazione”.