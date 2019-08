Bocciatura Gronda, Bagnasco (FI): “Pregiudizio ideologico dietro l’analisi costi-benefici”

Genova. “Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha aspettato le ore 20 di un giorno di fine estate, con una crisi di governo in corso, che si è chiusa con le dimissioni del presidente del Consiglio, per far pubblicare sul portale del Mit l’analisi costi-benefici sulla Gronda”.

Il deputato ligure di Forza Italia, Roberto Bagnasco, commenta l’analisi pubblicata sul sito del Mit.

“Nella relazione, che ammette in premessa tutti i limiti della stessa, si sottolinea la necessità di cogliere l’opportunità di perseguire opzioni infrastrutturali più efficienti in termini trasportistici, ambientali e finanziari, da approfondire e individuare attraverso un confronto con i livelli istituzionali territoriali. Così come per la Tav, i grillini nascondono il solito pregiudizio ideologico e, la ormai consolidata politica dei no, dietro l’analisi costi-benefici. Successivamente ad un dibattito durato molti anni, cui si sono aggiunti confronti pubblici e consultazioni, per conoscere l’opinione della cittadinanza, quasi imposta dai partiti di centro-sinistra, Toninelli mette nuovamente in discussione la cosiddetta bretella, che rappresenta un punto centrale di snodo per smistare il traffico e collegare il territorio”.

Per Bagnasco “Mentre il ministro, con i vecchi e nuovi compagni di percorso, si premura quindi di far perdere tempo, rallentando, ancora una volta, l’evoluzione del Paese, Forza Italia s’interroga su quali saranno esattamente le penali da pagare se l’opera, già avviata, non dovesse essere possibile completarla. Nell’analisi giuridica della Gronda, che valuta le problematiche connesse dagli obblighi contrattuali, dal momento che rientra tra le concessioni di Autostrade per l’Italia, si calcola di base un miliardo di euro per lo scioglimento. Questa è l’ulteriore riprova di quanto sia stato fallimentare il governo giallo-verde ma, dal momento che non vi è limite al peggio, non vorrei che arrivasse un nuovo esecutivo giallo-rosso che potrebbe non risparmiarci una brutta copia del Toninelli. Auspico pertanto, come dichiarato dal presidente Silvio Berlusconi, che si torni presto alle urne per ridare voce direttamente ai cittadini”.