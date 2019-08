Genova. Sta suscitando non poche polemiche in queste ore sui social network il nuovo muro realizzato sul piazzale di Boccadasse, nel cuore del storico borgo marinaro.

Oggetto delle critiche il cemento a vista, che per molti non sarebbe coerente con il contesto. I lavori però non sono ultimati, e dopo la pausa estiva riprenderanno, portando a termine le rifiniture del caso: “Abbiamo avuto disposizioni precise dalla sovrintendenza – spiega l’assessore al lavori pubblici Paolo Fanghella – e da settembre partiranno i lavori di rifinitura. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli”.

Il muro è stato il primo degli interventi per il fatto che “era necessaria una messa in sicurezza del piazzale – continua l’assessore – e lasciare i newjersey sarebbe stato poco rispettoso per il borgo in questa stagione”.

Secondo quanto riportato dall’assessore, dal punto di vista estetico, si arriverà a soluzioni coerenti con il contesto, oltre ad alcune migliorie di accesso, come già annunciato nei mesi scorsi. I lavori, sebbene con un qualche ritardo sulla iniziale tabella di marci, sono stati sospesi “per stagione estiva”, e riprenderanno in autunno.

(foto di copertina di Kristina Falgiani)