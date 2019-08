Black out all’ospedale Galliera, pazienti di geriatria trasferiti

Genova. E’ successo verso le 6 di questa mattina, all’ospedale Galliera di Genova si è verificata un’interruzione di corrente a carico del quadro elettrico generale.

Il black out è avvenuto in un reparto di geriatria: i pazienti sono stati trasferiti in altro reparto in attesa del ripristino.

Lo comunica la stessa direzione del Galliera. “Non si è verificato alcun problema per i pazienti e per gli operatori – ha detto il direttore sanitario Giuliano Lo Pinto -, tutto si è svolto nella

massima sicurezza”.