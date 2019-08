Genova. Iniziati in questi giorni i lavori stagionali di pulizia del letto del torrente Bisagno. I tecnici di Aster sono al lavoro per rimuovere la flora infestante in vista dell’autunno.

L’intervento, che ha visto come prima location gli argini tra corso Galliera e via Canevari, è inserito nel ciclico calendario di lavori che interessano i rivi genovesi.

Quello sul Bisagno è sicuramente lo sfalcio più atteso da parte dei tanti residenti che abitano nei pressi del torrente. L’intervento di Aster più volte è stato richiesto per arginare l’incessante crescita di piante ad arbusto. Diversi anche i richiami dei municipi di competenza, che hanno messo come priorità proprio l’azione sul bacino del grande torrente.