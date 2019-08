Beach volley, secondo posto per Davide Benzi in coppia con Paolo Ficosecco

Genova. Arriva uno splendido secondo posto, nella tappa del campionato italiano assoluto di beach volley che si è svolta a Palinuro, in Campania, per il genovese Davide Benzi in coppia con Paolo Ficosecco, esperto atleta marchigiano conosciuto anche in Liguria.

Benzi, classe 1993, si conferma tra gli assoluti protagonisti del beach volley a livello nazionale. Al suo attivo già una prestigiosa vittoria di tappa, e per poco a Palinuro non è arrivata la seconda grande affermazione. Benzi e Ficosecco sono stati sconfitti 2-1 (21-17, 19-21, 20-18 i parziali) dai fratelli Paolo e Matteo Ingrosso al termine di una finale spettacolare.

Benzi, cresciuto moltissimo tecnicamente e fisicamente, è un atleta che va preso d’esempio perché ha saputo “farsi da solo”, migliorando giorno dopo giorno, andandosi a perfezionare laddove ne vedeva il bisogno.

Ora qualche giorno di pausa, poi dal 23 al 25 agosto a Caorle, sempre in coppia con Ficosecco, andrà a caccia del titolo italiano. Alla competizione parteciperanno anche i giovani liguri Arboscello e Barbero. La settimana seguente a Catania ci sarà invece la Coppa Italia.