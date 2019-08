Genova. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte a Pra’ per un incendio divampato in una serra di basilico.

La serra si trova in via Rolando Ascherio, sede di una delle più note aziende di produzione di basilico e quindi di pesto.

A prendere fuoco è stato un compressore, per motivi ancora da chiarire. Non ci sono stati feriti e il rogo è stato domato in circa un’ora e trenta.