Barcarolata, tutto pronto per il “carnevale di barche” e lo spettacolo pirotecnico

Sestri Levante. Dopo il rinvio a causa del maltempo della scorsa settimana ritorna domenica 4 agosto nella suggestiva Baia del Silenzio la 26ª edizione della Barcarolata di Sestri Levante.

Il meraviglioso carnevale di barche che trae origine da un’antica festa degli anni 60, organizzata dal Comune di Sestri Levante, Assessorato alla cultura e manifestazioni, Lega Navale, con la collaborazione e il supporto di Mediaterraneo Servizi.

“Come ogni anno – dichiara l’assessore alla Cultura e agli eventi Elisa Bixio – abbiamo cercato di confezionare una manifestazione e uno spettacolo per grandi e piccini. La cornice naturale, splendida e favolosa della Baia del Silenzio farà da sfondo alla fantasia e alla bravura dei tantissimi armatori che ancora una volta si sfideranno trasformando e addobbando le barche per ricreare una magica atmosfera. Quest’anno avremo come ospite, a ricordo della tradizione, il Leudo “ Nuovo aiuto di Dio” che ci farà compagnia per tutta la serata e che saluterà Barcarolata e tutto il pubblico ormeggiato nello specchio acqueo di una delle più belle baie italiane. La fantasia, il mare, la voglia di divertirsi e i fuochi saranno gli ingredienti principali di questa ricetta che dialoga tra tradizione e modernità. Un momento spensierato e divertente in cui tuffarsi per vivere appieno una sera d’estate a Sestri Levante”.

La serata sarà presentata dal comico genovese Fabrizio Casalino e avrà inizio alle 21.30.

Dopo la sfilata e la premiazione delle barche più belle, il tradizionale spettacolo pirotecnico.