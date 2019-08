Barca affonda davanti a punta Chiappa, il recupero dei vigili del fuoco

Genova. Domenica pomeriggio, il nucleo sommozzatori di Genova, ha recuperato un natante affondato a circa 20 metri dalla costa di Punta Chiappa vicino a Camogli.

I sommozzatori hanno lavorato a lungo per la ricerca della perdita e successivamente per svuotare la barca di 5 metri e mezzo portandola in parziale galleggiamento.

Il natante è stato poi issato sulla motonave del distaccamento Gadda e trasportato in porto. A fare assistenza la Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure.