Bagno di folla per l’Entella che ora attende il Livorno

Sembra non avere lasciato strascichi il ko di Coppa Italia della Virtus Entella contro il SudTirol, almeno a giudicare dalla folla che si è radunata in Piazza Fenice per la presentazione della squadra ai tifosi che hanno applaudito mister Boscaglia e giocatori. Ci sono stati cori per tutti e la società ha avviato una raccolta fondi tramite l’Entella nel Cuore e il fondo Chiara Rama, insieme ai tifosi ovviamente, in favore all’Hospice pediatrico “Il guscio dei bimbi” presso il Gaslini di Genova.

Intanto sono partite le prevendite per l’esordio in campionato di sabato contro il Livorno in un match che metterà subito alla prova la squadra di Chiavari al suo ritorno in cadetteria dopo l’anno nel “purgatorio” della Serie C.