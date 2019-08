Autostrade: tutti in coda verso Genova

Genova. Il traffico estivo non risparmia la città di Genova, già messa duramente alla prova dall’interruzione della A10 a causa del crollo del ponte Morandi. Lo sciopero delle guardie giurate ai varchi portuali, unito all’intensificazione del numero di auto che si imbarcheranno per le isole maggiori e ad alcuni cantieri inamovibili sulla rete autostradale, stanno creando molti disagi.

Proprio sulla A10 Autostrade per l’Italia segnala una coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, il casello di uscita per tutti.

Sulla A12 code tra Genova Nervi e il bivio A12-A7 Milano Genova per lo stesso motivo.

Sulla A7 Milano-Genova, il traffico comincia addirittura da Busalla e si protrae fino a Genova Sampierdarena.

Già oggi il traffico, per la polizia stradale, è da bollino giallo, ossia intenso. Quello che sta per arrivare è uno dei fine settimana da bollino nero per la Liguria.

Domani pomeriggio bollino rosso (traffico particolarmente intenso) sulla A26 Gravellona Toce-Genova Voltri in direzione Genova, che si trasformerà in bollino nero (traffico critico) al sabato mattina, per poi tornare rosso al pomeriggio.

Sulla A7 Milano-Genova, verso il capoluogo ligure, bollino rosso domani pomeriggio, bollino nero sabato mattina, bollino rosso sabato pomeriggio.

Sulla A10 Genova-Ventimiglia bollino rosso domani pomeriggio in direzione Savona, bollino nero al mattino di sabato e bollino rosso al pomeriggio, sempre sabato.

Stessa situazione prevista anche sulla A12 Genova-Roma nel tratto Genova-Sestri Levante, direzione Sestri Levante.