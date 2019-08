Autostrade, rallentamenti sulla A12 per svincolo A7. Traffico intenso dalle riviere

Genova. Con la speranza di essere smentiti, sulla rete autostradale del nodo di Genova iniziano a vedersi i primi rafforzamenti dei flussi viari dovuti al controesodo. E puntuali i primi disagi.

Sulla A12, in direzione A7, coda di un paio di chilometri prima dello svincolo: rallentamenti che sono in aumento a causa del volumi sostenuti di traffico.

Traffico che inizia ad essere corposo anche sull’altro asse, cioè quello che proviene dalla riviera di ponente: in tanti si sono messi in macchina per fare ritorno casa dopo il ponte di Ferragosto.