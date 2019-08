Autostrade: chiusura notturna per lavori del bivio tra A12 e A7

Genova. Lavori programmati e previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli.

Autostrade per l’Italia comunica che sarà chiuso il ramo di intersezione tra l’A12 Genova-Sestri Levante, per il traffico proveniente da Livorno, e l’A7 Genova- Serravalle, in direzione Genova, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 agosto.



I veicoli provenienti da Livorno saranno obbligati ad accedere all’A7 Genova – Serravalle, in direzione Nord, dove potranno uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, rientrare dalla medesima e proseguire verso Genova Ovest.