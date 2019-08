Autostrade: chiusa notturna intersezione A12/A7 per traffico proveniente da Levante

Genova. Sarà chiuso dalle 22 di martedì 13 alle 6 di mercoledì 14 agosto, per il traffico proveniente da Livorno, il ramo di intersezione tra l’A12 Genova-Sestri Levante e l’A7 Genova- Serravalle, in direzione Genova.

Lo comunica Autostrade per l’Italia, per consentire lo svolgimento di lavori programmati di manutenzione ordinaria, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli.

In alternativa, i veicoli provenienti da Livorno potranno accedere all’A7 Genova – Serravalle, in direzione Nord, uscire alla stazione di Genova Bolzaneto, rientrare dalla medesima e proseguire verso Genova Ovest.