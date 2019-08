Atp, ecco lo shuttle per l’aeroporto di Genova e più linee per il ponente

Genova. I primi dati, relativi alle due settimane iniziali del servizio,

confermano il gradimento dello Shuttle, il bus navetta che fino al 29

settembre collegherà tutti i giorni la Riviera di Levante allo scalo

aeroportuale Cristoforo Colombo di Genova. Con 186 passeggeri trasportati

per le prime due settimane (a cavallo tra giugno e luglio), i due bus

navetta impiegati per svolgere il servizio sono promossi. Tanto da

convincere la Società Aeroporto di Genova, partner dell’iniziativa, a

inserire il servizio direttamente nell’homepage del Cristoforo Colombo: da

due giorni i passeggeri che dal Tigullio vogliono raggiungere lo scalo con

lo “Shuttle” o che dall’aeroporto vogliono viaggiare verso la Riviera di

Levate, possono prenotarsi on-line sul sito dell’Aeroporto di Genova.

Una novità importante ne panorama del trasporto pubblico della Città

Metropolitana di Genova per Atp, che adesso volge lo sguardo al Ponente di

Genova, ad Arenzano, Cogoleto e alla valle Stura. L’obiettivo è creare una

linea di trasporto per l’aeroporto anche da questa zona: «Il progetto è

pronto e come sempre Atp sta già lavorando per metterlo in pratica; la

navetta potrebbe arrivare fino alla provincia di Savona che del resto è

nell’area di interesse dello scalo genovese – conferma Claudio Garbarino,

consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana – in linea con le

politiche volute dal sindaco, Marco Bucci, lavoriamo per il miglioramento

del trasporto pubblico e per implementare i servizi. Soprattutto con il

ritorno alla normalità della viabilità e ancor più ina vista con la

rinascita di ponte Morandi».

L’altra importante novità riguarda il ritorno

dei bus del ponente (valle Stura e ponente genovese) al nuovo capolinea di

Genova Brignole: «Atp è pronta e già abbiamo comunicato l’intenzione di

riappropriarci degli spazi necessari al capolinea di viale Caviglia. Dal

territorio del Ponente e dalla valle Stura arriva una precisa richiesta al

riguardo e c’è l’intenzione di dare una risposta positiva a tempi brevi.

Ovviamente con la piena collaborazione dei Comuni» – aggiunge Garbarino.

Vale anche la pena di ricordare che anche il giorno di Ferragosto lo

“Shuttle” sarà pienamente in funzione: «Atp non va in vacanza, anzi in

queste settimane tra i bus di linea, quello aeroportuale e il Discobus,

stiamo offrendo ancora più servizi» – confermano Andrea Geminiani e

Roberto Rolandelli, direttori di Atp. Per Enzo Sivori, presidente di Atp

Esercizio, «La creazione del servizio Shuttle per il “Colombo” è

l’ennesima dimostrazione che l’attività degli Enti territoriali e la

collaborazione fra gli stessi sono fondamentali per migliorare la qualità

dei servizi offerti e per favorire lo sviluppo turistico del nostro

comprensorio».