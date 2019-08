Atp, dal 16 agosto aperte preiscrizioni per trasporto scolastico

Genova. Atp informa che fino a venerdì 16 agosto saranno riaperte le preiscrizioni online al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2019/2020 per i Comuni di: Bonassola, Borzonasca, Bargagli, Casarza Ligure, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Maissana, Mezzanego, Moconesi, Neirone, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Torriglia, Rovegno, Tribogna.

Dall’anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line.

Atp Esercizio ha colto l’occasione per realizzare una procedura di iscrizione on line che accompagna le famiglie nel percorso per l’accesso dei propri figli al servizio di trasporto pubblico locale per l’anno scolastico 2019/2020.

“L’incremento notevole dei Comuni che hanno aderito al nostro servizio scuolabus conferma il giudizio positivo rispetto alla nostra offerta. Noi facciamo viaggiare gli scolari su bus nuovi e rispettosi delle normative sulla sicurezza, il nostro personale è di grande professionalità e siamo presenti sul territorio di tre diverse province. Sono fatti che evidentemente convincono sempre più amministrazioni ad affidarsi a noi”, dichiara Enzo Sivori presidente di Atp Esercizio. Le modalità di iscrizione on line per accedere al servizio di trasporto pubblico locale, per l’anno scolastico 2019/2020, sono offerte agli studenti residenti che frequenteranno scuola primaria e secondaria di primo grado all’interno del territorio comunale di alcuni comuni della Città Metropolitana di Genova. L’iscrizione deve essere effettuata da un genitore o dal tutore affidatario dell’alunno.

Per registrarsi occorre avere un indirizzo di posta elettronica. Ecco il link per l’iscrizione.