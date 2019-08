Athletic Calcio a 5 ancora in Serie B: ecco il girone

Genova. Sedici squadre in Serie A, 42 in Serie A2. Sono invece 91 le società ai nastri di partenza della Serie B, suddivise in otto gironi.

Così come lo scorso anno, per la seconda stagione, ci sono i genovesi dell’Athletic Calcio a 5, inseriti in un girone che conta 11 squadre.

Ecco la composizione del girone A: Bergamo Latorre, Domus Bresso, Elledi Carmagnola, Lecco Calcio a 5, Real Cornaredo, Rhibo Fossano, Videoton Crema, Orange Futsal Asti, Athletic Calcio a 5, Ossi San Bartolomeo, Futsal Futbol Cagliari.

“Ci aspetta una nuova esperienza in un girone difficile contro squadre lombarde, piemontesi e sarde. Ci prepareremo per farci trovare pronti ad ogni battaglia sportiva, su ogni campo, per centrare il nostro obiettivo” dichiara la dirigenza dell’Athletic.