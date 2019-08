Arrestato l’uomo evaso dal carcere durante permesso, stava compiendo una seconda rapina

Genova. È stato arrestato dagli agenti delle volanti dopo un secondo colpo il rapinatore evaso ieri dal carcere di Marassi dopo un permesso premio di otto ore.

L’uomo, Fabio Colonna, 34 anni, originario di Bari ma da tempo residente a Genova, è stato bloccato dagli agenti in via Venezia, a San Teodoro, dove ha provato a commettere una seconda rapina.

Colonna aveva appena compiuto un’altra rapina in farmacia in via Cantore. I particolari dell’arresto saranno resi noti nelle prossime ore dalla polizia.