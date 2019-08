Aree verdi e parcheggio, il mercato di Bolzaneto verso la riqualificazione.

Genova. Si avvia a una riconversione l’area del mercato comunale di Bolzaneto, che sarà trasformato in uno spazio destinato alla popolazione con giochi, verde e un’area di parcheggio per favorire il commercio grazie alla decisione di giunta del 1 agosto 2019.

A renderlo noto il Civ di Bolzaneto che, ricordando il momento di estrema difficoltà, con la situazione di caos a livello di traffico dal crolo del ponte Morandi non ancora del tutto risolta ha fatto una nota per ringraziare il Sindaco il vicesindaco e l’Assessore al commercio per aver accolto le richieste di riconversione dell’area.

“Tutto ciò per noi denota una forte sensibilità nei confronti del nostro quartiere che ha necessità di ripartire – spiegano – e auspichiamo che, come detto dal Sindaco in un precedente incontro con il nostro direttivo, i lavori possano partire al più presto”.