Arancione acceso e font “pop” per il simbolo del nuovo movimento di Giovanni Toti

Genova. Non poteva che essere di colore arancione, da tempo – dall’era Biasotti – diventato un simbolo delle liste civiche del centrodestra (e del centrosinistra… Marco Doria, Marta Vincenzi) alle elezioni amministrative in Liguria, il nuovo logo di Cambiamo!, il movimento politico fondato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo l’uscita da Forza Italia.

La prima bozza è stata pubblicata sulla pagina Facebook del governatore. “Un sole arancione che guarda al futuro – scrive Toti – ecco la prima bozza del simbolo di Cambiamo! a cui stiamo lavorando. Nelle prossime ore, anche grazie ai vostri suggerimenti, ci sarà la versione definitiva. Ma anche in questo caso vogliamo fare tutto insieme, passo dopo passo. Prestissimo, con il vostro aiuto, saremo pronti a dare il nostro contributo ovunque, nei Comuni, nelle Regioni, in Italia, per un centrodestra nuovo, con facce nuove, idee nuove”.

Ieri Giovanni Toti insieme ad altri esponenti di centrodestra ha firmato da un notaio l’atto costitutivo del movimento.