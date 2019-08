Aon Open Challenger: si cancellano Otte e Basic, entrano Galovic e Benchetrit

Genova. Saranno in vendita dal pomeriggio di domenica 1 settembre, presso lo stand biglietteria, i biglietti per l’Aon Open Challenger di Genova.

Il costo del singolo biglietto è di 10 euro per il giovedì, 10 euro per il venerdì, 10 euro per il sabato, 15 euro per la domenica.

L’abbonamento dal giovedì alla domenica costa 25 euro. Per i giovani nati dal 2005 al 2008 compresi, 10 euro.

L’ingresso al torneo sarà gratuito sino al mercoledì. A partire da giovedì ingresso a pagamento fatta eccezione per i ragazzi nati dopo l’1 gennaio 2009.

L’Aon Open Challenger avrà inizio domenica 1 settembre e si concluderà domenica 8 settembre.

Nel frattempo, si sono cancellati Oscar Otte e Mirza Basic. Entrano nel tabellone Galovic e Benchetrit. Il primo degli esclusi è lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

Di seguito l’entry list aggiornata con i nomi dei 41 iscritti con la posizione aggiornata all’attuale classifica Atp. Si aggiungeranno 5 wild card e 2 qualificati.

51 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

54 Ruud, Casper (NOR)

66 Cecchinato, Marco (ITA)

76 Carballes Baena, Roberto (ESP)

80 Bedene, Aljaz (SLO)

81 Travaglia, Stefano (ITA)

94 Majchrzak, Kamil (POL)

97 Munar, Jaume (ESP)

101 Monteiro, Thiago (BRA)

102 Caruso, Salvatore (ITA)

106 Andreozzi, Guido (ARG)

126 Davidovich Fokina, Alejandro (ESP)

128 Giustino, Lorenzo (ITA)

130 Balazs, Attila (HUN)

136 Daniel, Taro (JPN)

137 Sinner, Jannik (ITA)

138 Coppejans, Kimmer (BEL)

140 Vesely, Jiri (CZE)

142 Mager, Gianluca (ITA)

145 Gaio, Federico (ITA)

146 Baldi, Filippo (ITA)

150 Giannessi, Alessandro (ITA)

157 Coria, Federico (ARG)

160 Molleker, Rudolf (GER)

164 Bagnis, Facundo (ARG)

165 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

167 Ofner, Sebastian (AUT)

172 Arguello, Facundo (ARG)

182 Hanfmann, Yannick (GER)

183 Vatutin, Alexey (RUS)

184 Robredo, Tommy (ESP)

185 Domingues, Joao (POR)

189 Horansky, Filip (SVK)

190 Nagal, Sumit (IND)

199 Berlocq, Carlos (ARG)

200 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

205 Trungelliti, Marco (ARG)

211 Menezes, Joao (BRA)

212 Napolitano, Stefano (ITA)

224 Galovic, Viktor (CRO)

227 Benchetrit, Elliot (FRA)