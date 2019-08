Anniversario crollo Morandi: “Sarà una passerella, non andiamo”. Il rifiuto dei parenti dei ragazzi di Torre del Greco morti sotto le macerie

Genova. Non saranno presenti alla cerimonia ufficiale dell’anniversario del crollo del Morandi i parenti dei quattro ragazzi di Torre del Greco rimasti uccisi sotto le macerie mentre si recavano in Spagna per le vacanze estive: Giovanni Battiloro, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione.

La scelta della famiglia arriva non senza polemica verso le istituzioni: “A Genova sarà un passerella, non ci andiamo”, ha scritto sulla pagina facebook il padre si Giovanni Battiloro, Roberto, annunciando che i quattro giovani saranno ricordati a Torre del Greco con una grande manifestazione tra amici, parenti e conoscenti.

Una scelta simile era stata fatta in occasione dei funerali di stato, a cui i parenti dei quattro avevano posto il rifiuto, optando per una cerimonia “a casa loro”. Oggi chiedono di conoscere la verità su una tragedia: per il processo, Roberto Battiloro si costituirà parte civile, dopo aver rifiutato ogni tipo di risarcimento proposto a seguito della tragedia.