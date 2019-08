Ancora (di nuovo) tir in sopraelevata dopo che il dissuasore mobile è stato divelto

Genova. Ancora tir in sopraelevata, in particolare dopo che qualche giorno fa proprio un mezzo pesante aveva tranciato il dissuasore mobile che ‘dovrebbe’ segnalare il divieto di accesso per i mezzi che provengono all’autostrada A7.

Diversi tir sono stati segnalati ieri da alcuni lettori transitare serenamente sulla Aldo Moro. Questa mattina invece un altro mezzo pesante, imboccata la sopraelevata e accortosi del divieto si è destreggiato in una pericolosa retromarcia.

Solo solo tre i dissuasori fissi montati fino ad ora dal Comune di Genova per evitare il passaggio dei tir, mentre sugli altri tre accessi restano i dissuasori mobili, che si sono rivelati in questi mesi del tutto inutili.