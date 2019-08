Anche a Frabosa, località di villeggiatura dei genovesi, campane a lutto per il Morandi

Genova. Anche a Frabosa, località del Piemonte eletta come luogo vacanziero da moltissimi genovesi, e in altre cittadine turistiche, alle 11e36 si è osservato il minuto di silenzio per le vittime di ponte Morandi.

Le campane della chiesa del paese, come si vede le video, hanno suonato a lutto.

A Genova in città, nelle piazze principali e in altri luoghi del centro, sono stati i turisti – stranieri e italiani – ad essere stati sorpresi dal risuonare di campane e sirene delle navi, ma anche dei clacson dei taxi, prima di capire di cosa si trattasse.