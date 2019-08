Amt: da lunedì 2 settembre ripristinate le linee 7, 9, 670 e N1

Genova. Grazie all’apertura del by pass di via Porro, che consente di ripristinare la continuità dei collegamenti in val Polcevera, Amt dal 2 settembre ripristina i precedenti percorsi delle linee bus.

In particolare le linee 7, 9, 670 e N1 effettueranno i seguenti percorsi:

Linea 7 (via Fanti d’Italia – Pontedecimo)

La linea 7 riprenderà regolare percorso in entrambe le direzioni, collegando via Fanti d’Italia a Pontedecimo, con transito dal by pass di via Porro.

Linea 9 (Caricamento – Pontedecimo)

La linea 9 riprenderà regolare percorso in entrambe le direzioni, collegando via Fanti d’Italia a Pontedecimo, con transito dal by pass di via Porro. Sia in direzione Pontedecimo sia in direzione Caricamento la linea 9 continuerà a transitare in via Brin dove effettuerà regolari fermate.

Linea 670 (Bolzaneto – via Brin)

Il capolinea della linea 670, dal 2 settembre, sarà definitivamente posizionato in via Brin.

Linea N1 (Prato – Pontedecimo)

La linea N1 riprenderà regolare percorso in entrambe le direzioni, collegando Prato a Pontedecimo, con transito dal by pass di via Porro.

La navetta MB (via Canepari – Bolzaneto)

Direzione Bolzaneto: i bus in partenza dal capolinea di via Canepari (presso la fermata codice 0137) proseguiranno per via Canepari, via Rossini, piazza Pallavicini, via al Ponte Polcevera, via Ferri, via Polonio, via Nostra Signora della Guardia, via Romairone, rampa di via Scala, via alle Antiche Bratte, via Morasso (capolinea linea 8).

Direzione via Canepari: i bus, in partenza dal capolinea di via Morasso (capolinea linea 8), proseguiranno per via San Quirico, ponte Barbieri, via Romairone, via Levati, via Nostra Signora della Guardia, via Polonio, via Castel Morrone, via Ferri, via al Ponte Polcevera, via Rossini, via Jori, via Canepari (capolinea presso la fermata codice 0137).

Dopo del ripristino dei tradizionali percorsi e linee bus, le navette FP (via Fanti d’Italia – via Fillak), PR (corso Perrone – piazza Pallavicini) e la linea notturna N3 (via Brin – piazza Acquaverde) non saranno più attive da lunedì 2 settembre. Con la normalizzazione della viabilità della zona anche la linea HS/ (via Fanti D’Italia – Dinegro – Villa Scassi) non sarà più esercita in quanto il servizio sostitutivo HS sarà raggiungibile direttamente con la linea 7.

La metropolitana, a partire dal 2 settembre, sarà in servizio con il precedente orario: sarà aperta fino alle ore 00.00 dalla domenica al venerdì e fino all’una di notte il sabato sera.

“Sono molto soddisfatto per questo ulteriore e importante passo avanti nella normalizzazione del sistema di trasporto della Valpolcevera – dichiara Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla Mobilità – Tutto questo è stato possibile grazie agli interventi sulla viabilità della zona che hanno consentito ad Amt di ripristinare tutti i servizi di collegamento in vigore prima della tragedia del ponte Morandi. Abbiamo lavorato e lavoriamo per i cittadini genovesi, per rendere sempre più agevoli i loro spostamenti e recuperare passo dopo passo la normalità”.