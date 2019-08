Amt, 10 euro di sconto per gli abbonati se rinnovano on line (o in Posta o agli sportelli Iren)

Genova. Parte la “Promozione meno 10” dedicata agli abbonati annuali CityPass AMT. I clienti che dal 20 agosto al 30 settembre acquisteranno o rinnoveranno online sul sito www.amt.genova.it l’abbonamento annuale avranno uno sconto di 10 euro. La promozione è riservata agli abbonamenti annuali ordinari, giovani under 14 e studenti under 19, acquistati online.

Novità di quest’anno, la promozione è estesa anche ai clienti che per acquistare o rinnovare l’annuale si recheranno presso gli sportelli di Iren e Poste Italiane, realtà con le quali recentemente l’Azienda ha siglato importanti accordi di partnership.

In particolare, l’accordo con Poste italiane consente ai clienti AMT di rinnovare il proprio abbonamento annuale in qualsiasi sportello postale presente a Genova e sul territorio nazionale.

“AMT ha una solida e affezionata base di abbonati, molti dei quali già operano online – dichiara Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT – L’abbonamento online è sempre più facile e agevole e con questa promozione anche più economico. Vorremmo che sempre più genovesi lo provassero e lo utilizzassero”.

In caso di rinnovo sono validi, ai fini della promozione, gli abbonamenti annuali in scadenza entro il 30 ottobre 2019 che vengono rinnovati entro il 30 settembre 2019.

Per tutte le informazioni sulle modalità di acquisto e rinnovo degli abbonamenti annuali e sulle promozioni attive per i clienti AMT, consultare il sito www.amt.genova.it