Alessio Bisio è della Sestrese

Genova. Alessio Bisio (classe ’75), nove campionati vinti in carriera, completa l’organico verde stellato, portando in dote qualità ed esperienza in una squadra giovane e ambiziosa.

Bisio, che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia dell’Alassio, ha giocato anche con Albissola, Quiliano, Sestri Levante, Arzachena, Vado, Savona, Trani.

“Arrivo in una grande società con ambizioni e stimoli importanti – afferma il giocatore savonese – entusiasta e voglioso di fare bene, sono stato accolto in maniera fantastica, per questo la mia scelta è stata “facile”.