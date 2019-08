Affittava 6 appartamenti in nero a Sestri Levante, accertata evasione per oltre 100 mila euro

Sestri Levante. Affittava appartamenti (alcuni dei quali in condizioni fatiscenti), in nero a cittadini extracomunitari, soprattutto del Bangladesh e del Marocco, ma è stato scoperto dalla Guardia di Finanza in forza alla tenenza di Riva Trigoso.

Un cittadino italiano, domiciliato a Londra e iscritto all’Aire, Anagrafe Italiani residenti all’estero, era proprietario di numerosi appartamenti a Sestri Levante. Le attività investigative hanno permesso di accertare che l’uomo li affittava in nero o mediante fittizi contratti di comodato a partire dal 2014, 6 appartamenti.

Gli importi venivano pagati dagli stessi inquilini con bonifico bancario direttamente sui conti correnti del proprietario o consegnati in contanti a delle persone di fiducia dello stesso e da questi delegate, che poi provvedevano a versare gli importi sugli stessi conti correnti.

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di acclarare l’omessa dichiarazione dei proventi di tali locazioni ammontanti a oltre 100 mila euro.

L’uomo è stato anche deferito alle autorità competenti per la violazione dell’obbligo di comunicare i nominativi delle persone alloggiate.