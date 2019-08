A7, chiuso tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia per incidente

Genova. In una mattinata delirante per il traffico stradale e autostradale genovese, non ci voleva la chiusura temporanea del tratto della A7 tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, direzione Serravalle, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 88.

Nell’incidente, in cui non si registrano feriti, è coinvolto un solo mezzo pesante che ha disperso sul piano viabile parte del carico costituito da ghiaia. Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della polizia stradale e i vigili del fuoco, oltre al personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Per gli utenti diretti verso Serravalle Scrivia si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Vignole Borbera, di percorrere la viabilità ordinaria verso Serravalle Scrivia per rientrare in autostrada.