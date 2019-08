A Recco striscione contro Salvini: “No al ministro dell’odio”

Recco. “No al ministro dell’odio. Recco resiste”. E’ lo striscione srotolato poco fa a Recco da una trentina di manifestanti che protestano contro il vicepremier Matteo Salvini che è arrivato nella cittadina del levante (dove ha un appartamento) per presenziare a un gazebo della Lega.

La manifestazione pacifica viene monitorata dalle forze dell’ordine, ma la situazione al momento è tranquilla.

Questa sera Salvini sarà invece alla Spezia dove è stata annunciata una contestazione che potrebbe essere più strutturata.

Salvini arringando i leghisti in costume da bagno che sono accorsi direttamente dalla spiaggia per salutarlo ha ripreso la sua battaglia politica contro il movimento 5S e in particolare contro il ministro Toninelli che “non vuole la Gronda, non vuole la Tav e nemmeno le Olimpiadi”.