4000 dosi di marijuana sequestrate, fiamme gialle concludono operazione iniziata nel 2017

Genova. 4351 dosi di marijuana sequestrate dalla guardia di finanza di Genova, un arresto e due denunce, per un’operazione antidroga iniziata nel 2017 e conclusa in questi giorni e che ha bloccato lo spaccio di quello stupefacente nel centro storico.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Genova, nei confronti di tre soggetti: un cittadino rumeno residente in Spagna, e due giovanissimi – un cinese e una genovese – abitanti nei “vicoli”. Il rumeno era stato intercettato oltre due anni fa a Sampierdarena con un trolley con dentro nascosto un chilo di marijuana. Le indagini avevano permesso di accertare che il corriere, arrestato in fragranza e già condannato a un anno e dieci mesi, era giunto poco prima nel capoluogo ligure a bordo di un autobus proveniente dalla Spagna.

La droga era destinata ai ragazzi che l’avrebbero rivenduta sulle piazze cittadine. Il cinese risulta già condannato per associazione per delinquere, lesioni e rapina in quanto membro della baby gang denominata “Los Toros”, attiva nel centro di Genova fino al marzo 2014, e detenzione di stupefacenti a fine di spaccio.