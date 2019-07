Genova. Sono comparsi da un giorno all’altro, su alcune biciclette parcheggiate (ma sarebbe meglio dire legate alla bene e meglio) in via Cairoli, nel centro storico, a due passi da via Garibaldi.

Si tratta di alcuni foglietti adesivi lasciati dalla polizia locale di Genova, a guisa di “warning”, con scritto “veicolo sottoposto ad accertamento di polizia”.

Foto 2 di 2



Lo strano caso è riportato sui social dall’associazione Cicloriparo Genova, un gruppo di cittadini che dal 2012 segue e promuove politiche di mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta in città.

Alcune delle biciclette con il foglio di avvertimento sono, in effetti, nello stesso posto da tempo e nonostante possano sembrare utilizzabili mostrano segni di abbandono. Ma un altro ciclo, no. E quindi la domanda che si pongono da Cicloriparo è “in base a quale parametro vengono scelte le biciclette da attenzionare?”.

Il rischio, se i veicoli non saranno spostati, è che siano rimossi. Ma alcune di quelle bici potrebbero appartenere a una persona che magari è fuori Genova per vacanza o lavoro (sono molti i marittimi, per esempio, che lasciano una bicicletta legata nelle città dove si muovono, e sperano di trovarla al loro ritorno).

Sullo sfondo il problema: ok, le biciclette possono essere anche un fastidio, se abbandonate per mesi a una ringhiera o a un’aiuola. Ma allora dove possono essere parcheggiate? In città, quanto meno in centro, gli stalli per biciclette si contano sulle dita di una mano: Brignole, Cairoli, Trebisonda, Porto Antico.