Voltri, Fanghella: “Con 40° i figli li porto in campagna”. Scontro in aula con opposizioni e cittadini

Genova. Sbarca in sala rossa la polemica sulle condizioni della spiaggia di Voltri, oggetto in giorni scorsi di una fortissima polemica tra cittadini, assessorata ai lavori pubblici e municipio di competenza.

Dopo le notizie divulgate dalla stampa sulle condizioni dell’arenile e su alcuni problemi riscontrati dai cittadini, come riportato anche da un nostro articolo, all’attacco le opposizioni, che chiedono chiarimenti sui rinascimenti e sui cantieri.

L’assessore Fanghella risponde portando avanti la linea del “va tutto bene”: secondo l’assessore al momento i cantieri non possono proseguire perché è in corso un torneo di beach volley, mentre i rinascimenti hanno le certificazioni di Arpal: nello specifico i 3000 metri cubi (non erano 4200?) portati sulla spiaggia voltrese, sono stati inseriti non sul bagnasciuga ma nello “scalino” provocato dalla mareggiata tra spiaggia e passeggiata.

Ma i toni salgono rapidamente quando l’assessore prova a spiegare che, quando ci sono temperature molto alte, i bambini non si portano al mare: “Quando ci sono 40° gradi i figli preferisco portarli in campagna”, aggiunge in chiusura dell’intervento scatenando le ire del pubblico voltrese, presente in aula.

Le opposizioni che hanno portato in aula tre interrogazioni, Crivello, Ceraudo (M5s) e Terrile (Pd), hanno anche inserito il confronto con altre spiagge, di Levante, che però secondo l’assessore stesso, come vero, sono ancora “con i cantieri aperti”, come Boccadasse e Priaruggia: “Non può essere un vanto per un assessore ai lavori pubblici – ha risposto Terrile – che le spiagge a luglio , dopo otto mesi dalla mareggiata siano ancora occupate dai cantieri”.

E poi il finale con il botto: in replica allo stesso Terrile che contestava l’affermazione sul non andare in spiaggia con il caldo, ricordando che il ruolo della civica amminsitrazione è quello di garantire la fruizione dei beni pubblici, l’assessore ha ricordato al consigliere che anche lui può andare dove vuole e se vuole può anche andare “al cesso”. Intervento fuori microfono, ripreso anche dal presidente del consiglio, che ha concluso la discussione, sicuramente non proprio in maniera costruttiva. L’estate per Voltri e le sua spiaggia è di là da venire.