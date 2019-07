Voltri, Comune divulga analisi granulometrica materiale ripascimento: lo 0,2% di limo, il resto è ghiaia e sabbia

Genova. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, in risposta alle diverse notizie di stampa, tra cui la nostra, che riportavano le polemiche legate alla qualità del ripascimento della spiaggia voltrese, arriva una prima risposta documentale del Comune di Genova.

Attraverso l’ufficio stampa, infatti, la civica amministrazione ha reso pubblica l’analisi granulometrica del materiale utilizzato, effettuata da CPG Lab, che evidenzia come il 99,8 per cento sia composto da ghiaia (68,01 per cento) e sabbia (31,78 per cento), mentre lo 0,20 è invece costituito da limo e argilla.

Questa la prima risposta alle denunce da parte di alcuni cittadini di irritazioni e infezioni, in apparenza contratte proprio su quella spiaggia, come abbiamo riportato qualche giorno fa: sotto accusa l’utilizzo di materiale prelevato dalla foce del Rio San Pietro di Pra’.