Volt, anche a Genova raccolta firme per la campagna “figli costituenti”

Genova. Volt Genova aderisce alla campagna di raccolta firme portata avanti da Figli Costituenti, in un ideale passaggio di testimone dai Padri Costituenti, che hanno scritto la nostra Carta fondamentale, alle giovani generazioni.

Domenica 7 Luglio ci troverete in Via XX Settembre (altezza Ponte Monumentale), dalle ore 15:00 alle ore 19:30, insieme a Figli Costituenti, +Europa, Siamo Europei e Comitato Ventotene.

“Una Repubblica che pensa alle future generazioni e all’ambiente ogni volta che fa una legge non è un’utopia – si legge in una nota – si tratta invece di una proposta d’iniziativa popolare che puoi aiutarci a far approvare: l’obiettivo è inserire nella Costituzione italiana i principi della sostenibilità ambientale e del rispetto intergenerazionale”.

La proposta è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.75 il 29 marzo e i primi moduli sono stati vidimati alla Corte d’Appello di Firenze il 6 aprile. La raccolta firme, lanciata il 19 aprile in concomitanza con la visita in Italia di Greta Thunberg, si concluderà il 6 ottobre 2019.