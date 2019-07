“Vogliono i nostri figli tutti omosessuali”, bufera sul tweet del cultural manager Gregorini

Genova. “Vogliono i nostri figli tutti omosessuali, vogliono i nostri paesi islamizzati, pilotano la magistrature”. Non si capisce di chi stia parlando, Maurizio Gregorini, “cultural manager” del Comune di Genova, ma il suo tweet – prontamente cancellato una volta emersa la polemica – non hai toni che dovrebbero essere propri di un “manager della cultura”.

Tanto che il consigliere comunale genovese del Pd Alessandro terrile, e altre forze dell’opposizione, ora chiedono a Gregorini di dimettersi – autonomamente – per evitare che gli venga chiesto dalla sua assessore di riferimento, Barbara Grosso, o dal sindaco di Genova. Cosa che immaginiamo non accadrà.

Terrile scrive su Facebook: “Poca importa se si riferisca alle forze di sinistra, alle demoplutocrazie, alle lobby giudaico massoniche, ce n’è abbastanza perché un civil servant tragga le conseguenze dell’incompatibilità del suo pensiero con il ruolo pubblico che ricopre. Poco importa che dopo qualche minuto abbia cancellato il post discriminatorio e zeppo di insulti beceri. Gregorini si dimetta, prima che l’assessore Grosso o il sindaco Bucci lo caccino da Cultural Manager della sesta città d’Italia”.

Gregorini ha “spiegato” il tweet derubricandolo a sfogo sui social. Uno sfogo nato, non si sa in che forma, dopo uno scontro di opinioni sul caso Sea Watch. Ha anche spiegato di non essere omofobo e di non avere mai avuto intenzione di offendere gli omosessuali.

Missione incompiuta. Questa mattina anche l’Arcigay si è scagliata contro il tweet.