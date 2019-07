Virtus Entella, altri tre acquisti: Morra, Contini e Settembrini

Chiavari. Altri tre nuovi acquisti per la Virtus Entella, pronta a prendere parte al campionato di Serie B.

La società chiavarese ha comunicato di aver perfezionato l’accordo con la Pro Vercelli per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Claudio Morra (nella foto sopra), attaccante nato a Savigliano il 22 gennaio 1995, e l’accordo con il Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Nikita Contini, portiere nato il 21 maggio 1996 in Ucraina.

Infine, alla Virtus Entella arriva Andrea Settembrini, centrocampista nato a Arezzo il 10 dicembre 1991.

Nikita Contini con mister Roberto Boscaglia