Viabilità, Waze aggiorna mappe per far evitare via Cornigliano. L’escamotage per salvarsi dalla coda

Genova. Una variazione di denominazione per far escludere dal calcolo del tragitto via Cornigliano che con i suoi cantieri aperti in questi giorni risulta essere “la madre di tutte le code”.

E’ quello che ha fatto Waze Liguria, che nei giorni scorsi ha modificato la “natura” della strada, in “privata”: una volta aggiornata la mappa, quindi, il computer eviterà di calcolare questa strada per tragitti di attraversamento, deviando sulla Guido Rossa.

Un escamotage che nei giorni scorsi era stato ottenuto segnalando come “chiusa” la strada, anche se non vero nei fatti, cosa che aveva creato qualche problema agli utenti meno esperti. Ma cosa succederà con questa “trovata”?: “Il transito sarà fortemente penalizzato e pressoché escluso nel calcolo delle rotte, quindi Waze per raggiungere la destinazione impostata vi guiderà altrove nel 99% dei casi. A meno che la vostra destinazione non si trovi in Via Cornigliano stessa (casa vostra ad esempio): in quel caso verrete normalmente guidati fino al vostro punto di arrivo desiderato”.

Una soluzione che potrebbe essere molto utile anche nei prossimi tempi, visto che l’importante cantiere, che vedrà delle modifiche, interesserà la strada per diversi mesi.