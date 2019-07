Viabilità Val Polcevera, Bucci: “Apriremo via Porro la prima settimana di agosto”

Genova. “Contiamo di aprire il bypass di via Porro entro la prima settimana di agosto”. Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci a margine della visita del vicepremier Matteo Salvini. “In questo modo avremo di nuovo un collegamento fondamentale tra Certosa e Sampierdarena, interrotto dal giorno dell’implosione”.

Solo successivamente quando sarà rimosso il “cavalletto” che si trova ora su via Fillak quest’ultima sarà riaperto.

Il sindaco commissario ha parlato anche del riutilizzo dei detriti del ponte Morandi dicendosi “fiducioso” circa la possibilità di utilizzarli anche per il ribaltamento a mare di Fincantieri.

Alla domanda su come intende procedere per ottenere il via libera dell’Ispra Bucci ha spiegato: “Negoziando e spiegando perché è importante per Genova poter portare quei detriti direttamente a Fincantieri senza doverli portare da un’altra parte e poi prendere altri detriti e portarli lì”.