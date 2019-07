Viabilità, code in direzione ponente per incidente, verso levante motociclo in avaria. Traffico intenso in A10

Genova. Una lunga coda si è formata in questi momenti in sopraelevata, a causa di un sinistro verificatosi all’altezza del Matitone.

I due veicoli coinvolti viaggiavano verso ponente: pesanti le ripercussioni per la viabilità cittadina, con il traffico che è rimasto quasi bloccato per diversi minuti.

Criticità segnalate anche in A10, tra Cogoleto e Arenzano, per incidente, e presso l’uscita di Sestri – Aeroporto, per traffico intenso.

Un motociclo in avaria intanto sta causando qualche rallentamento in direzione levante