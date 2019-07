Viabilità in Val Polcevera, dal 29 luglio una navetta tra Di Negro e l’ospedale Villa Scassi

Genova. Una navetta temporanea, con corse ogni 30 minuti per collegare Di Negro, (quindi la stazione della metropolitana) con l’ospedale Villa Scassi agevolando gli spostamenti degli abitanti di Certosa da e per il nosocomio.

Il nuovo servizio di Amt partirà il 29 luglio. ad annunciarlo il vice sindaco di Genova Stefano Balleari sulla sua pagina Facebook.

Il nuovo servizio arriva dopo l’incontro di alcuni giorni fa con il Comitato Liberi Cittadini di Certosa e il Sindaco Marco Bucci

Qusto il percorso della navetta: via F. D’Italia (capolinea), via S. Benedetto, via Buozzi, via Cantore, corso Martinetti, via Vasco Da Gama, corso Scassi, via Balbi Piovera, via Cantore, via Buozzi, via S. Benedetto, via F. D’Italia (capolinea).

La navetta effettuerà servizio tutti i giorni nella fascia oraria 6.30 – 20.25 con una frequenza di 30 minuti. Prima ed ultima partenza da via Fanti rispettivamente alle ore 6.30 e alle ore 20.00; prima ed ultima partenza da Villa Scassi rispettivamente alle ore 6.44 e alle ore 20.14.

“Questo servizio – spiega Balleari – resterà in vigore fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità di via Fillak”.