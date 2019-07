Viabilità, ennesimo pomeriggio d’inferno per ponente e Valpolcevera

Genova. Coda, coda e ancora coda. Oltre un’ora per spostarsi da Bolzaneto e Genova Ovest sulla autostrada, altrettanto per viaggiare sulla viabilità ordinaria da Voltri al centro. Sono solo alcuni esempi di ordinaria follia per chi è costretto o si trova inavvertitamente a muoversi sulle direttrici di ponente e Valpolcevera.

Anche il pomeriggio di oggi ha fatto registrare forti code, per gli accessi in porto, sulla viabilità ordinaria, e in ripercussione anche in autostrada, in particolare sulla A7 Genova Milano (alle 20 ci sono ancora code tra Busalla e Genova Ovest).

Oggi intorno alle 16e30, come ogni giorno, ha riaperto corso Perrone (tornerà chiusa domattina e fino a cessate esigenze) ma fino a quell’ora sull’unica strada di collegamento tra la vallata e il centro si sono registrati altri rallentamenti.