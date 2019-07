Genova. Le strade di Genova, come è sotto gli occhi di tutti, non vivono un periodo particolarmente felice, tra buchi, rattoppi, scavi per la fibra ottica e degrado.

Per questo motivo fanno sicuramente notizia gli interventi di ripristino del manto stradale, portati avanti dall’azienda controllata dalla civica amministrazione, cioè Aster.

In questi giorni i tecnici e gli operai dell’azienda sono al lavoro per posare il nuovo manto stradale nei quartieri di Albaro e Carignano, rispettivamente in via Piave e viale Villa Glori.