Genova. Decine di topi sono usciti dalle loro tane a seguito del lavoro di rimozione di un distributore, per trovare rifugio presso i cassonetti della spazzatura.

Succede tra via Sampierdarena e Lungomare Canepa, dove si sta procedendo alla rimozione delle strutture interrate di una pompa di benzina: gli scavi hanno evidentemente scoperchiato dei nidi di topi che hanno quindi invaso la zona limitrofa.

Foto 2 di 2



La denuncia arriva dal Comitato Lungomare Canepa, che ha provveduto a segnalare immediatamente la situazione alla civica amministrazione e ad allertare i cittadini attraverso facebook: “Massima prudenza nei pressi di Via Sampierdarena altezza piazzetta dei Minolli. In seguito ai lavori di questi giorni ed alla dismissione del distributore di benzina sono stati fatti profondi scavi dai quali stanno uscendo a decine topi di fogna – si legge in un post – Nei pressi dei cassonetti la situazione e’ grave, i topo saltano appena si scoperchiano i bidoni”.