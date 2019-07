Via Maragliano, manifestini con scritto “infami” sul portone della sede del Pd

Genova. Alcuni manifestini con la scritta “Infami” sono stati attaccati stanotte sulla sede del partito democratico in via Maragliano a in centro a Genova.

L’azione è stata rivendicata dai militanti del movimento di estrema destra azione frontale: “Come a Roma anche a Genova abbiamo voluto lasciare un messaggio di totale disprezzo alla sede del Pd – scrivono i neofascisti sulla loro pagina Facebook – tanto impegnati a distogliere il popolo con la storia della nave per nascondere le atrocità sui minori” dicono con riferimento all’inchiesta Angeli e Demoni che vede tra gli indagati un sindaco del partito democratico.

Questa mattina in via Maragliano sopralluogo della Digos insieme al segretario provinciale Alberto Pandolfo